Первый день выборов в Совет депутатов начался в 25 городских округах Подмосковья. Для проведения голосования открыли более 1,6 тысячи участковых избирательных комиссий .

Как рассказал глава Мособлдумы Игорь Брынцалов, Совет депутатов утверждает местный бюджет для финансирования строительства и ремонта, а также социальной поддержки, принимает планы развития округа, а также осуществляет права закинициативы Думы.

«Приглашаю всех, кто хочет отдать свой голос и тем самым поддержать дальнейшее развитие своего городского округа, посетить избирательный участок», — добавил Брынцалов.

Узнать номер и адрес участка можно по ссылке. Жителям также доступно онлайн-голосование.

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