Годовые итоги в сфере здравоохранения подвели в Балашихе

В ДК «Балашиха» прошло торжественное мероприятие, посвященное итогам работы в сфере здравоохранения. В нем приняли участие депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты Мособлдумы Тарас Ефимов и Владимир Шапкин, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов, директор Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области Константин Герцев и сотрудники здравоохранения.

Вячеслав Фомичев отметил, что медицинские работники — настоящие герои.

"С момента основания Балашихинской больницы более 150 лет назад вы всегда были на передовой. Вы боролись за жизнь каждого, особенно в трудные времена, такие как пандемия. Многие из вас сейчас защищают Родину, работая в госпиталях. Спасибо за ваш труд», — сказал депутат Московской областной думы.

В ходе мероприятия были отмечены лучшие сотрудники здравоохранения, которые получили благодарственные письма, почетные грамоты и знак «Отличник здравоохранения». Завершился праздник выступлениями творческих коллективов округа.

Балашихинская больница включает в себя 17 поликлиник, две амбулатории, наркодиспансер, кожно-венерологический и психоневрологический диспансер.

Напомним, что в 2024 году начнется строительство новой многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино, идею которого поддержал президент РФ Владимир Путин.