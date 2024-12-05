Годовые итоги ремонта многоквартирных домов подвели в Мытищах
На городском оперативном совещании администрации городского округа Мытищи подвели итоги реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за 2024 год. Глава округа Юлия Купецкая отметила, что в этом году удалось учесть все проблемные моменты, возникшие ранее.
Сезон капитального ремонта прошел с минимальными нареканиями, а ключевым достижением стало налаженное взаимодействие между администрацией, фондом капитального ремонта, подрядными организациями, управляющими компаниями и жителями.
В рамках программы в 2024 году планировалось провести работы в 94 многоквартирных домах округа. На сегодняшний день ремонт полностью завершен в 77 домах, а в остальных выполнена основная часть работ. Косметическое завершение, по согласованию с жителями, перенесено на следующий год из-за сезонных условий.
«Ежедневный контроль за объектами капитального ремонта ведется сотрудниками управляющих организаций. Руководящий состав администрации также еженедельно проверяет ход работ, проводит встречи с жителями. Дополнительно строительный контроль осуществляется ГБУ „Управление технического надзора капитального ремонта Московской области“, — подчеркнул заместитель главы округа Иван Яськив.
Проведенные работы включали ремонт фасадов, кровель, инженерных систем, подъездов, лифтового оборудования и комплексные работы. Все этапы согласовывались с жителями домов.
На 2025 год запланированы работы еще в 79 многоквартирных домах. При этом в двух из них ремонт уже завершен, а в девяти работы начались. Также в следующем году будет сформирован трехлетний план на 2026–2028 годы. Основой для формирования плана станут заявки от управляющих организаций и сроки проведения работ, установленные региональной программой.
Для включения дома в краткосрочный план программы на 2026–2028 годы собственникам помещений необходимо провести собрание и общим голосованием определить вид работ, источник финансирования и срок их выполнения. Решение должно быть оформлено протоколом и передано в управляющую организацию.
Администрация городского округа Мытищи продолжает активно работать над улучшением условий проживания жителей и совершенствованием механизма реализации программы капитального ремонта.
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