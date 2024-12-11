Годовые итоги работы старост сельских поселений подвели в Мытищах

В территориальном управлении «Пироговский» состоялась встреча со старостами сельских населенных пунктов, которую провел заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев. Также в мероприятии принял участие депутат Совета депутатов округа Юрий Гончарук.

Встреча прошла в деловой, но одновременно праздничной атмосфере. Были подведены итоги работы в 2024 году, а также определены ключевые направления деятельности на будущий год.

«По-прежнему приоритетными остаются вопросы по очистке и состоянию дорог, благоустройству территорий, уличному освещению, модернизации и обустройству новых контейнерных площадок», — подчеркнул Павел Нуштаев в своем выступлении.

Особое внимание было уделено взаимодействию администрации с местными жителями. Старосты, как связующее звено между населением и властями, играют важную роль в решении актуальных вопросов и реализации инициатив на местах.

В завершение встречи всех старост поблагодарили за их добросовестное отношение к общественным обязанностям и активное участие в жизни округа. Павел Нуштаев и Юрий Гончарук поздравили присутствующих с наступающим 2025 годом, пожелав здоровья, успехов и новых достижений.

Эта встреча еще раз подтвердила готовность администрации округа и жителей работать вместе ради общего блага, сохраняя курс на развитие и улучшение качества жизни в сельских населенных пунктах.

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