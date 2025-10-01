Годовщину воссоединения новых регионов с Россией отметили в Волоколамске

В Волоколамске 30 сентября отметили годовщину вхождения в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Торжественное мероприятие состоялось на центральной площади.

На нем присутствовали жители округа, школьники, волонтеры. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что возвращение южных регионов восстановило историческую справедливость.

С приветственным словом выступили также председатель Совета депутатов Татьяна Шаргаева, руководитель Волоколамского отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Вирясов, председатель Совета ветеранов Виктор Бахирев, а также представители молодежи.

Патриотическая акция стала одной из многих, прошедших в этот день по всей стране.

Напомним, памятная дата установлена Государственной Думой по инициативе Президента России Владимира Путина.

Три года назад четыре южных региона официально вошли в состав страны, и это стало важным историческим событием для миллионов людей.