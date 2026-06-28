Акцию провели на территории спортивного комплекса «Планерная». Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова вместе с жителями возложила цветы к мемориальной доске.

Екатерина Красильникова отметила, что Парад Победы 1945 года стал символом триумфа народа, преодолевшего тяжелые испытания. Программа «Успех V единстве поколений» помогает знакомить молодежь с важнейшими страницами прошлого.

24 июня 1945 года по Красной площади прошли участники Великой Отечественной войны, вернувшиеся с фронта. Учитель истории Иван Белогуров рассказал присутствующим о значении этого события.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула, что годовщина легендарного шествия остается важной датой для всей страны. Этот день напоминает о мужестве, стойкости и единстве людей, которые отстояли свободу Родины. Знание таких событий помогает лучше понимать цену мирной жизни.

В округе регулярно проводят встречи, посвященные памятным датам и героическим страницам истории. Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что такие мероприятия помогают жителям сохранять связь поколений и отдавать дань уважения победителям.