Годовщину основания завода мощных транзисторов отметили во Фрязине

Во Фрязине прошла торжественная церемония вручения благодарственных писем коллективу завода по производству мощных транзисторов. Предприятию исполнился 61 год.

Завод с 1964 года осваивает производство мощных транзисторов специального назначения. Продукцию используют в укреплении передовых отраслей промышленности и обороноспособности страны.

В годовщину завода коллективу вручили благодарственные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Дмитрий Воробьев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Фрязино, поблагодарил генерального директора Петра Лахина в рамках проекта «Успех в единстве поколений». Руководство развивает предприятие, вкладывается в социальную жизнь наукограда и оказывает непубличную поддержку участникам специальной военной операции.

Заслуженные награды вручили коллективу завода, ветеранам предприятия и их семьям. Им пожелали крепкого здоровья и новых производственных побед.