Годовщину основания научного городка академии наук отметили в Пущине

Сегодня Пущино городского округа Серпухов отмечает 69 лет со дня принятия решения о строительстве научного городка Российской академии наук. С тех пор там работают девять научно-исследовательских институтов и одна обсерватория.

За это время Пущино стал территорией масштабных открытий и стратегических исследований. Всего у города несколько знаменательных дат: 23 августа 1966 года ему присвоили статус города, а с 12 июня 2011 года жители отмечают День города вместе Днем России.

Город Пущино с каждым годом становится все красивее, там благоустраивают дворы и общественные пространства. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне после реконструкции откроют парк Победы и зажгут Вечный огонь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.