Сегодня 12:26 Годовщину начала контрнаступления под Москвой отметили в Лобне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Лобня

Митинги

Великая Отечественная война

Каждый год в начале декабря в Лобне вспоминают о событиях конца 1941 года, когда небольшой поселок принял на себя главный удар фашистов, рвущихся к Москве. В течение нескольких дней лобненская земля была центром сражения, в результате которого врага удалось остановить, советские войска перешли в контрнаступление, завершившееся разгромом фашистских войск под Москвой.

Памятная церемония состоялась в парке защитников Москвы, где в этом году провели масштабную реконструкцию. Именно этот сквер занял первое место в народном голосовании за объекты благоустройства. Проектировщикам удалось совместить территорию для активного и спокойного отдыха с исторической значимостью памятного места.

В парке не только сохранили мемориальную зону, но и дополнили ее бронзовым макетом «Лобненский рубеж обороны Москвы», который воспроизводит героическую кульминацию боя, когда вражеские танки пытались сломить сопротивление советских войск. А в 84-ю годовщину контрнаступления под Москвой рядом с макетом открыли памятную доску воинам, защищавшим интересы своей страны уже в наше время.

Вечером в мемориальной зоне парка собрались волонтеры, студенты, школьники и кадеты, чтобы принять участие в акции «Рубежи памяти». Из зажженных лампад они выложили скульптуру «Родина-мать» — в память о советских офицерах, солдатах и моряках, оставшихся лежать в лобненской земле, на рубеже, который враг так и не смог преодолеть.