Годовой план по ямочному ремонту во дворах выполнили в Подмосковье

Асфальт в 589 дворах отремонтировали в Подмосковье с начала сезона — это 100% от запланированного на год объема. Работы провели в рамках программы губернатора «Формирование современной комфортной городской среды».

Ямочный ремонт большими картами — от 100 квадратных метров — подтверждает свою эффективность. Это более современный и долговечный подход, который увеличивает срок службы асфальта.

В этом году в подмосковных дворах отремонтировали свыше 575 тысяч «квадратов» асфальта в 33 городских округах, о чем сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Самые крупные объемы работ выполнили в Химках, Орехово-Зуевском и Богородском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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