Андрей Воробьев рассказал о росте стабильности энергоснабжения в Подмосковье

Стабильность энергоснабжения — одна из центральных тем заседания правительства Подмосковья в этот понедельник. И большие, и малые населенные пункты часто зависят от устойчивости этой системы, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев .

«Сегодня мы вынесли тему стабильного энергоснабжения. За нее, кроме нашего министерства, отвечают „Россети“ и „Мособлэнерго“. От устойчивого, стабильного электроснабжения зачастую зависят и большие, и малые населенные пункты», — сказал Андрей Воробьев.

Также, по его словам, это особенно касается коттеджных поселков и СНТ, где люди часто проживают круглогодично.

«Все дальнейшие мероприятия, направленные на модернизацию, имеют принципиально важное значение для каждого человека», — подчеркнул глава Подмосковья.

Губернатор напомнил о реализации программы, нацеленной на повышение надежности электроснабжения в Московской области.