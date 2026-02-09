Год единства народов России открылся в Дубне «Хороводом дружбы»

Праздник в Центре национальных культур собрал представителей разных народов, научных сотрудников ОИЯИ и местную молодежь. Гости знакомились с обычаями, танцами и песнями друг друга, участвуя в русских хороводах и народных играх.

Мероприятие прошло при участии местного отделения «Ассамблеи народов России» и открыло год единства народов России в городе. Среди участников были осетины, туркмены, татары, индийцы, боливийцы и русская молодежь, увлеченная традициями.

«Было очень интересно. Не все до конца понятно, но весело и увлекательно. Русский хоровод — это что-то очень дружеское и миролюбивое — очень понравился», — поделился научный сотрудник ОИЯИ из Боливии Антони Перес.

Гости пели «Катюшу» и «Подмосковные вечера», участвовали в народных играх. Хоровод, старинная русская забава, вновь стал поводом для знакомства и веселья.

«Праздник […] объединил представителей разных национальностей песнями „Катюша“, „Подмосковные вечера“, русскими народными играми. Дубна же еще раз доказала, что является территорией дружбы и единства наций», — отметил глава округа Максим Тихомиров.