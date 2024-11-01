Глава Люберец провел встречу с жителями в ЖК «1-й Лермонтовский»

Встреча в формате выездной администрации прошла в новой школе «Созвездие» в Люберцах. На ней жители могли задать интересующие их вопросы лично главе муниципалитета.

Микрорайон, в котором состоялось мероприятие, молодой. В сентябре здесь открыли школу на 1500 мест и детский сад «Облачко» на 170 мест.

Скоро в жилищном комплексе «1-й Лермонтовский» ведут в эксплуатацию самый большой детский сад Люберец на 560 мест.

«Микрорайон молодой, активно растет, есть справедливый запрос на развитие социальной инфраструктуры. Также жителей волновали вопросы содержания многоквартирных домов, работы управляющих компаний, дальнейшего развития территории. Благодарю за неравнодушный и конструктивный диалог», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что подобные встречи проходят в округе регулярно. График есть на сайте.

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