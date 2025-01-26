Глава Дубны Максим Тихомиров провел встречу с молодежью на городском катке

Глава городского округа Дубна встретился с молодежью в День студента на городском катке. Вместе они обсудили поддержку инициатив молодых ученых и строительство нового кампуса мирового уровня.
Летом у костра ребята попросили Максима Тихомирова организовать дополнительные активности зимой, поэтому встречу ко Дню студенчества провели на городском катке.
«Поздравил ребят с Днем российского студенчества. Еще раз убедился, что наша молодежь — самая активная и талантливая. Успели обсудить поддержку инициатив, льготы для молодых ученых наукограда, а также создание мест для работы и отдыха», — рассказал о встрече телеграм-канале Максим Тихомиров.
Отдельное внимание уделили строительству кампуса мирового уровня на базе государственного университета «Дубна». Глава округа заверил, что диалог с молодежью и развитие студенческого движения продолжатся.
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