Глава Дубны Максим Тихомиров провел встречу с молодежью на городском катке

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Глава городского округа Дубна встретился с молодежью в День студента на городском катке. Вместе они обсудили поддержку инициатив молодых ученых и строительство нового кампуса мирового уровня.

Летом у костра ребята попросили Максима Тихомирова организовать дополнительные активности зимой, поэтому встречу ко Дню студенчества провели на городском катке.

«Поздравил ребят с Днем российского студенчества. Еще раз убедился, что наша молодежь — самая активная и талантливая. Успели обсудить поддержку инициатив, льготы для молодых ученых наукограда, а также создание мест для работы и отдыха», — рассказал о встрече телеграм-канале Максим Тихомиров.

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Отдельное внимание уделили строительству кампуса мирового уровня на базе государственного университета «Дубна». Глава округа заверил, что диалог с молодежью и развитие студенческого движения продолжатся.

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