Глава Дубны Максим Тихомиров провел встречу с молодежью на городском катке

Глава городского округа Дубна встретился с молодежью в День студента на городском катке. Вместе они обсудили поддержку инициатив молодых ученых и строительство нового кампуса мирового уровня.

Летом у костра ребята попросили Максима Тихомирова организовать дополнительные активности зимой, поэтому встречу ко Дню студенчества провели на городском катке.

«Поздравил ребят с Днем российского студенчества. Еще раз убедился, что наша молодежь — самая активная и талантливая. Успели обсудить поддержку инициатив, льготы для молодых ученых наукограда, а также создание мест для работы и отдыха», — рассказал о встрече телеграм-канале Максим Тихомиров.