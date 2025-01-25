Главврач МОДКТОБ Александр Григорьев поздравил будущих коллег с Днем студента

Многие студенты-медики трудятся в стенах МОДКТОБ медсестрами и ординаторами, некоторые бывшие волонтеры стремятся в травматолого-ортопедическую больницу для начала своей врачебной трудовой деятельности. Главный врач МОДКТОБ поздравил будущих коллег с Днем студента и пожелал им успехов в профессиональной деятельности.
«На базе МОДКТОБ функционирует целых две кафедры: кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова и кафедра травматологии-ортопедии ФУВ МОНИКИ», — уточнил Григорьев.
По его словам, с 2020 года образовательное учреждение выпустило 14 клинических ординаторов, девять из которых трудоустроились в медицинских организациях здравоохранения Московской области. Григорьев подчеркнул, что передача опыта и знаний от практикующих специалистов — это отличная возможность погрузиться в профессию и приобщиться к практической травматологии и ортопедии.
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