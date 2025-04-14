Главврач и замглавы Наро-Фоминска проверили амбулаторию в Головкове

Апрель в Наро-Фоминске начался с масштабных проверок в сфере медицины. Чтобы оценить качество условий, в которых работают специалисты, заместитель главы Наталья Трофимова и главный врач Наро-Фоминской больницы Сергей Сидоренко посетили амбулаторию.

В амбулатории трудятся врач общей практики, фельдшер и медицинская сестра, которые обеспечивают обслуживание двух тысяч пациентов — взрослых и детей. Запись на прием осуществляется в самом учреждении или через портал госуслуг для удобства и быстроты процесса.

Здесь также доступны консультации узких специалистов, таких как кардиолог, хирург и эндокринолог, которые принимают пациентов в выездном формате, что особенно важно для жителей удаленных населенных пунктов. Если требуется, врачи могут организовать направление на консультацию к другим специалистам в больнице.

В процедурном кабинете по назначению врачей проводят инъекции и забор крови. Для организации обследований или консультаций в условиях поликлиники используют транспорт и сопровождающих из Наро-Фоминского комплексного центра. Такие мероприятия способствуют повышению доступности и качества медицинских услуг для населения, и это одна из главных задач администрации Наро-Фоминска.