Главврач городской больницы провела встречу с жителями в Балашихе

Все желающие смогли задать свой вопрос Наталье Алимовой в поликлинике № 2, что расположена в микрорайоне Авиаторов. Также была возможность обратиться к заместителю главы Балашихи Дмитрию Варнавскому.

«Мне сообщили, что во второй поликлинике есть два дня, когда можно пройти осмотр у многих врачей. Однако проблема с узкими специалистами остается актуальной, так как они нужны не только для диспансеризации. Мое обращение услышали и будут стараться привлечь больше специалистов, возможно, перераспределяя их из других микрорайонов», — поделилась жительница Анна Банова.

В первую очередь жителей интересовала тема медицинских кадров в местных учреждениях здравоохранения.

Наталья Алимова отметила, что встреча получилась насыщенной. Такие мероприятия позволяют услышать друг друга, узнать о вопросах, которые волнуют жителей. Это очень важно, поэтому принято решение почаще организовывать такие встречи.

Все обращения были приняты во внимание для их дальнейшего решения.