Главврач больницы Воскресенска Юрий Райхман провел «час здравоохранения»

В Воскресенске прошло совещание, в котором приняли участие заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева и главный врач больницы Воскресенска Юрий Райхман. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы диспансеризации жителей, а также ремонтные работы в подразделениях больницы.

Юрий Райхман подчеркнул важность увеличения охвата работающего населения для проведения диспансерного наблюдения. Для этого планируются совместные выезды диспансерной группы на предприятия, что позволит организовать более эффективное прохождение диспансеризации и медицинских осмотров.

Воскресенская больница является многопрофильным учреждением здравоохранения, предоставляющим первичную медико-санитарную и специализированную стационарную помощь как взрослому, так и детскому населению округа. За первые семь месяцев текущего года почти 42 тысячи человек воспользовались услугами больницы, прошедшие обследования в рамках диспансеризации и профосмотров.

Напомним, что в этом году завершился ремонт 4 этажа поликлиники № 1, где был организован Центр амбулаторной онкологической помощи. Продолжаются работы по ремонту детского соматического корпуса, а также начаты ремонтные работы филиала поликлиники № 6 в микрорайоне Красный Холм города Белоозерский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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