Главу Молодежного парламента избрали в Сергиево-Посадском округе

Новым председателем Молодежного парламента избрана Анастасия Популова — тимлидер волонтерского корпуса международного фестиваля «Интервидение-2025». Ее кандидатуру выдвинула глава совета депутатов, секретарь политсовета отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова. Курировать молодых парламентариев будет депутат Сергей Захаров.

В течение двух лет 15 общественных активистов, избранных на конкурентной основе, будут генерировать идеи, помогать воплощать их в жизнь и учиться взаимодействовать с муниципальной властью.