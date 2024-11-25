Главу Люберец избрали секретарем объединенного отделения «Единой России»

Первая конференция местного отделения партии состоялась в Люберцах. По ее итогам на пост секретаря организации избран Владимир Волков.

В конференции участвовали депутаты Госдумы и Мособлдумы Роман Терюшков и Лидия Антонова, заместитель главы регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын, руководитель Дзержинского Андроник Пак.

Владимир Волков рассказал об итогах трехлетней работы отделений «Единой России» Люберец и Дзержинского. В объединенное отделение партии входят 196 первичных отделений — это более четырех тысяч партийцев и трех тысяч сторонников. По словам главы Люберец, общественные приемные в округах обработали порядка шести тысяч обращений жителей.

Денис Перепелицын отметил, что объединение местных отделений партии Люберец и Дзержинского очень важно и направлено на улучшение социально-политического положения жителей.

Владимир Волков подчеркнул важность задач, стоящих перед отделением партии. В декабре пройдет предварительное голосование, которое определит лучших кандидатов для выборов в местный Совет депутатов. Они продолжат развивать наш округ», — заявил глава Люберец.

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