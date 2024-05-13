Главстройнадзор проверил строительство ЖК в Домодедове | 360°

13 мая 2024, 23:38
Главстройнадзор проверил строительство ЖК в Домодедове
Специалисты подведомственного Главгосстройнадзору Московской области «СтройЭксперта» проверили, как идет возведение жилого комплекса «Прибрежный парк». Инспекторов интересовало, прежде всего, соответствие установленным в проектной декларации параметрам.
Строящиеся дома рассчитаны на 3424 квартиры. Жилой комплекс возводят вблизи деревни Павловское и села Ям в городском округе Домодедово.
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Проверка показала, что фактический объем выполненных работ соответствует данным, указанным в проектной декларации — строительство идет по графику.
На территории ЖК расположены три детских сада, школа, поликлиника и спортивный комплекс с бассейном. В пяти минутах ходьбы находится остановка общественного транспорта и железнодорожная станция «Ленинская».
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