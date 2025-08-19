Главный за безопасность. Историю Джека рассказали в Подмосковье в День фронтовой собаки

Фронтовой пес Джек завершил службу на передовой и переехал в Ногинск

В День фронтовой собаки в Подмосковье рассказали о Джеке — псе, который вместе с бойцами СВО прошел сложный путь. Щенка подарили спасателю Антону Иванову во время одной из командировок «за ленточку».

Антон Иванов, фельдшер группы эвакуации из Ногинска, известен своей 15-часовой операцией на Донбассе, когда он спас сослуживцев из-под завалов. Сам он считает, что успех был возможен во многом благодаря верному помощнику — Джеку.

«В 2023 году я был в командировке. Командир батальона союзного подразделения привез пса в подарок. На тот момент ему было три месяца», — отметил Иванов.

Несмотря на юный возраст, Джек быстро проявил себя — он всегда первым замечал приближение снарядов и предупреждал бойцов об опасности. Благодаря этому многие остались живы.

Сейчас Джек в Ногинске. Вместо фронта он охраняет семью Антона, однако, для сослуживцев он навсегда останется надежным напарником, который не раз спасал жизни.