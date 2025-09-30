Главный врач Шатурской больницы провел встречу со студентами-целевиками

Главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов обсудил с будущими медиками их планы. Участниками встречи стали студенты шестого курса Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Рязанского государственного медуниверситета имени академика Павлова.

Молодые люди имеют возможность продолжить обучение по целевому направлению. Для этого нужно заключить договор с больницей, обучение оплатит Министерство здравоохранения Подмосковья, а выпускник обязан отработать в медучреждении пять лет. Студент будет проходить практику в Шатурской больнице, а через год обучения в ординатуре сможет работать врачом-стажером.

«Есть студенты, которые после окончания шестого курса желают сразу пойти работать на участок или в приемной покой, а есть те, которые учатся на узких специалистов, востребованных сейчас, поэтому мы с удовольствием идем на выдачу целевых направлений», — рассказал Алихан Гарунов.

Студенты рассказали, что хотят стать стоматологами-хирургами, кардиологами, онкологами и эндокринологами. Эти специализации актуальны для Шатурской больницы.

«Целевое направление — это гарантия будущего трудоустройства. Плюс я получу специализацию, о которой мечтал», — поделился студент шестого курса Рязанского медуниверситета Дмитрий Лобунцов.