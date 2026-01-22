Главный врач Балашихинской больницы провела встречу с жителями округа

Наталья Алимова встретилась с жителями микрорайона Гагарина в поликлинике № 4. На встрече обсудили кадровые проблемы и транспортную доступность поликлиник.

В мероприятии также приняли участие депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, заместитель главы округа Дмитрий Варнавский, заведующая поликлиникой № 4 Нина Полтава и заместитель главного врача Светлана Щербакова.

Житель микрорайона Алексеевская Роща Сергей Агафонов обратил внимание на нехватку детских врачей-специалистов и сложности с транспортом. Наталья Алимова сообщила, что в округе ведется системная работа по привлечению новых специалистов в медицинские учреждения. Для них предусмотрены различные меры социальной поддержки, такие как, компенсация аренды жилья и дополнительные выплаты. Увеличение количества врачей и в детском, и во взрослом отделении является одной из главных задач Балашихинской больницы.

Все обращения жителей внесены в протокол. Это уже четвертая подобная встреча, посвященная вопросам здравоохранения.