Главный пристав и омбудсмен по правам ребенка в Подмосковье провели совместный прием

Главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев и Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова провели совместный прием жителей. Все желающие смогли задать вопросы по исполнению судебных решений.

Жителей региона особенно интересовали вопросы определения порядка общения с детьми, проживания детей с одним из родителей, общения внуков с бабушкой, выплаты задолженности по алиментам.

Главная цель прошедшего мероприятия — проработать наиболее важные вопросы, волнующие жителей Подмосковья, а также помочь в их решении.

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