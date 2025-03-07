Главный нарколог Подмосковья предупредил о вреде «женских» спиртных напитков

Уже завтра прекрасная половина человечества отпразднует Международный женский день. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин в преддверии 8 Марта напомнил, что безопасных доз спиртного не существует.

Врач посоветовал полностью исключить алкоголь, чтобы после праздника чувствовать себя хорошо.

«Обычно шампанское и вино считают „легкими“ спиртными напитками, а потому подходящими женщинам. Но на самом деле, содержащийся в них сахар и газы более негативно воздействуют на организм», — обратил внимание психиатр-нарколог.

По его словам, разделения на мужские и женские напитки нет.

Виталий Холдин призвал устраивать застолья без алкоголя, заменив его на молочные коктейли, смузи, соки или морсы. Врач добавил, что вместо вечеринок со спиртным можно отправиться на выставку, в бассейн или на массаж.