Главный нарколог Подмосковья предостерег от употребления алкоголя на Крещение

В ночь на 19 января в России отметят Крещение — один из главных православных праздников. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин рассказал, как не навредить организму, купаясь в проруби.

Врач призвал не употреблять спиртное до и после погружения в купель.

«Спиртные напитки не согревают организм, а лишь вызывают расширение поверхностных кровеносных сосудов, усиливая приток крови к коже. Это создает кратковременное ощущение тепла, однако вскоре оно сменяется сильным чувством холода. Кроме этого, при минусовых температурах воздействие алкоголя усиливается многократно, делая его гораздо токсичнее», — пояснил Виталий Холдин.

Важно помнить, что холод не позволяет человеку адекватно оценить степень опьянения. Кроме того, очень вредно находиться в ледяной воде дольше минуты, однако под воздействием спиртного можно не рассчитать время и получить переохлаждение.

По словам Виталия Холдина, после выхода из купели следует энергично растереть тело махровым полотенцем и надеть сухие теплые вещи. Пить после погружения лучше горячий чай с медом.