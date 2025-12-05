Главный корпус Воскресенского колледжа отремонтируют до конца года

Капитальный ремонт колледжа на Ленинской улице в Воскресенске подходит к концу. Работы завершены на 90%.

Строители практически полностью выполнили фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, они обновили входную группу и установили пандус.

Во дворе Воскресенского колледжа обустроили современную спортивную площадку со специальным покрытием.

На первом этаже здания проводят отделку помещений, красят стены и укладывают линолеум. На других этажах собирают и расставляют мебель, а также запускают инженерные сети.

Сейчас на объекте трудятся свыше 100 специалистов.

Работы проходят по государственной программе Подмосковья за счет средств регионального бюджета.

Завершить их планируют к концу года.