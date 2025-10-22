Главный казачий праздник праздник отметили в Химках

Мероприятие на территории Храма Богоявления Господня позволило гостям погрузиться в культуру казачества. Организаторами выступили Химкинское благочиние и хуторское казачье общество «Химкинское».

В программе праздника были традиционные состязания: перетягивание каната, прыжки в мешках и метание дротиков. Желающие смогли посетить мастер-класс по фланкировке и показать умение в рубке шашкой.

Для гостей организовали выставку, где представили предметы казачьего быта, образцы исторического и современного оружия. Также состоялись выступления творческих коллективов, а угощение включало кулеш, домашнюю выпечку и чай из дровяного самовара.

Покров, который на Руси начали отмечать в XII веке по инициативе князя Андрея Боголюбского, является не только церковным праздником, но и официальным днем возрождения казачества.

Напомним, что в августе этого года в Химках выбрали нового войскового атамана. Им стал Андрей Боярчук, чью кандидатуру единогласно поддержали на Большом Кругу. Таинство посвящения проходило в храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Мышецкое.