Главный каток Подольска перейдет на электронные пропуска и онлайн-билеты

На катке в парке имени Виктора Талалихина будут использовать электронные карты для прохода и дадут возможность посетителям приобретать билеты онлайн. Новации вступят в силу на официальном открытии зимнего сезона в парках 1 декабря в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

На открытии покажут праздничную программу, а в самом парке начнет работать в полную силу праздничная иллюминация.

Площадь ледовой арены составляет 1500 квадратных метров. Для комфорта гостей предусмотрены обогреваемые помещения с двумя входными группами и отдельными залами для переодевания. В зоне проката установили 250 мест для выдачи коньков и другого инвентаря, для хранения личных вещей можно будет использовать 320 шкафчиков.

Внедрение электронных пропусков и онлайн-продажи билетов сделает посещение катка удобным и быстрым, уменьшатся очереди и ускорится вход на сеансы катания.