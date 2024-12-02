Главный каток Мытищ открыли у Дворца культуры «Яуза»

Организаторы подготовили для гостей праздника масштабную развлекательную программу. Спортсмены показали зрителям свое мастерство катания на льду.

Церемония открытия началась с зажжения Дедом Морозом огней на елке и показательного матча хоккеистов спортивной школы олимпийского резерва Московской области. Программу для зрителей подготовили масштабную. Таланты катания на льду показали фигуристы спортивной школы «Авангард», а театр «Саламандра» и детский хор «Созвездие» исполнили для зрителей творческие номера.

Вышли на лед и титулованные спортсмены. Фигуристка сборной России в женском одиночном катании Марианна Сидорова выступила на льду под песню юной певицы из Мытищ Василисы Рысиной.

Жители округа тоже не остались в стороне и приняли активное участие в спортивных конкурсах и выборе самого необычного новогоднего костюма.

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