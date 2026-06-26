Главный хирург Воскресенской больницы провел мастер-класс в Симферополе

Главный хирург Воскресенской больницы Владислав Бурдаков выступил спикером и ведущим масштабного мастер-класса в Симферополе. Мероприятие прошло 16 июня ко Дню хирурга Республики Крым и Севастополя.

Встреча собрала ведущих специалистов из разных регионов страны. На ней обсуждались современные видеоэндоскопические методики восстановительной и реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. Воскресенскую больницу представлял руководитель Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки Владислав Бурдаков.

Организаторами выступили Ассоциация хирургов Республики Крым и Министерство здравоохранения Республики Крым при поддержке Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН.

Программа включала видеотрансляции из операционной и лекции. Бурдаков делился опытом лечения паховых и вентральных грыж. Все пациенты, которым была оказана помощь, чувствуют себя хорошо, успешно восстановились и уже выписаны домой.

В Воскресенскую больницу приезжают хирурги, чтобы перенять методики лечения грыж с помощью робот-ассистированной системы da Vinci.

«Уровень в Воскресенской больнице крайне высок. Владислав Бурдаков показывает просто фантастические результаты в плане лапароскопических методик», — отмечают коллеги.

Опыт воскресенских врачей востребован не только в Подмосковье, но и далеко за его пределами — от Крыма до Дальнего Востока.