Главную новогоднюю елку привезут в Кремль из Рузы

Отбор главной новогодней елки завершился в России. Лесную красавицу высотой 26 метров привезут в Кремль из Рузы.

Традиционно главную новогоднюю елку страны привозят на Соборную площадь из Подмосковья.

Выбирают дерево по строгим критериям: в него должен быть ровный ствол, пушистые ветви, необходимый размер и возраст. При этом ель должна быть устойчивой к перепадам температур и не осыпаться, ведь ей предстоит украшать площадь на протяжении трех недель.

Комиссия осматривала зеленых претенденток все лето и осень. В результате эксперты выбрали лесную красавицу в Рузе высотой 26 метров и размахом нижних ветвей 11 метров.

Дерево спилят и перевезут в Кремль при помощи современных технологий, которые обеспечат его сохранность и безопасность.

«Главная новогодняя елка страны — это символ торжества, единства и начала нового года, объединяющий все регионы и семьи страны», — отметили в пресс-службе управления делами президента.