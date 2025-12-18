Главную новогоднюю ель зажгли в Протвине
Протвинские специалисты ознаменовали приближение праздников торжественным открытием главной новогодней ели города. Установленное неподалеку от спорткомплекса «Старт», дерево становится центральным символом грядущих торжеств.
Подготовка праздничного дерева проходила поэтапно: команда профессионалов из «Комбината благоустройства» собрала металлический каркас, используя автовышку, а затем украсила конструкцию натуральными хвойными ветвями.
«Дерево радует глаз переливающимися золотыми и красными шарами, гармонично дополненными гирляндами и иллюминацией. Ожидается, что в ближайшее время завершится монтаж праздничной подсветки, окончательно преображающей главную ель города», — сообщили организаторы.
Помимо центрального дерева, обновился дизайн еще одной знаковой инсталляции. Оформление в виде большого подарка переехало с прежнего места расположения — территории возле территориального отдела — на новую площадку на Лесном бульваре.