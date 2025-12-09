Главную новогоднюю ель высотой 19 метров установят на Фонтанной площади в Ногинске

Каждый год, начиная с декабря, Богородский округ, как и другие города России, охватывает приятная, предпраздничная, новогодняя атмосфера. Городские службы украшают улицы и общественные пространства, а главную ель устанавливают на Фонтанной площади.

Самую яркую иллюминацию и инсталляцию расположат на Фонтанной площади, в центре Ногинска. В настоящее время здесь собирают главную новогоднюю елку высотой 19 метров. Параллельно декорируют окружающее пространство и здания. Расставлены световые элементы инсталляции «Богородский бал». В начале 2025 года елка и данная световая инсталляция вошли в тройку лучших в России.

Также уже установлена ель возле железнодорожного вокзала в Ногинске. Силами МБУ «Благосфера» будут смонтированы зеленые пушистые елки на Глуховской площади в Ногинске, на улице Октябрьской около школы, в сквере на поселке Октября, в деревне Ямкино и Молзино рядом с Домами культуры.

Сделано световое оформление в скверах Ногина и Карла Маркса, на улице Комсомольской.

При благоприятных погодных условиях и стабильном минусе подготовят и зальют 11 катков. Установят и оборудуют большие зимние горки для катания на тюбингах.