Главную новогоднюю ель России торжественно спилили в Рузе

Высота столетней ели составляет 26 метров, ствол в обхвате достигает 64 сантиметров, а нижние ветви раскинулись почти на 11 метров.

Перед тем как торжественно спилить дерево, специалисты провели серьезную подготовку.

«Для проведения работ было задействовано 12 дорожных рабочих и 10 единиц спецтехники, включая автокран, погрузчик и манипулятор. Дорожники подготовили подъездную дорогу длиной 100 метров к месту спила ели вблизи деревни Землино», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Кроме того, в Рузе обустроили парковку, комфортную площадку для гостей праздника, а также место для аварийно-спасательных служб и техники.

Работы проходили в общей сложности на площади около тысячи квадратных метров.