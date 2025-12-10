Главную новогоднюю ель России доставят в Кремль из Рузы на автопоезде 10 декабря

В среду, 10 декабря, главную ель России привезут из Рузы в Москву. Дед Мороз при помощи сотрудников ГИБДД лично доставит праздничное дерево.

Ранее специалисты в торжественной обстановке спилили ель. Для гостей праздника провели специальный концерт, мастер-классы и другие развлекательные программы.

На Соборную площадь Кремля дерево отвезут на специальном автопоезде. Журналисты поинтересовались у Деда Мороза, с какой скоростью ее будут транспортировать

«Это очень ответственное задание. Лесную красавицу — не больше чем 50 километров в час, аккуратно, не нарушая ПДД. К месту назначения доставим в целости и сохранности», — пообещал новогодний волшебник.

Он также рассказал, что ранее елку тщательно упаковали. По словам Деда Мороза, водительский стаж которого составляет 41 год, он отвозит главное дерево страны в Кремль уже шестой год.

«Очень большое волнение и ответственность. Все-таки везешь детишкам радость — это главная елочка», — признался Дед Мороз.

Напомним, живая ель украшает Соборную площадь Кремля с 1996 года. Из Московской области ее доставляют с 2007 года.

В этом году выбор пал на вековое дерево высотой 26 метров с обхватом ствола 64 сантиметра.