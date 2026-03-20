Границы захоронений времен Великой Отечественной войны утвердили в Пушкино

Главное управление культурного наследия Московской области установило границы территорий и определило режимы использования объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Кавезинского кладбища в городе Пушкино. Среди них — мемориальные захоронения, связанные с событиями Великой Отечественной войны.

В список вошли четыре братские могилы советских воинов и братская могила экипажа советских летчиков 1941 года. Эти места включают братские захоронения с обелисками, мемориальными досками и скульптурными композициями, увековечивающими память погибших бойцов Красной армии, а также мемориалы с фигурами солдат и скорбящих.

Кроме того, среди утвержденных объектов есть захоронение экипажа бомбардировщика СБ, который погиб при выполнении боевого задания в сентябре 1941 года. Всего в указанных братских могилах покоятся десятки советских воинов, скончавшихся в госпиталях Пушкинского района или погибших в ходе боевых действий.

Исторически территория Пушкино тесно связана с событиями 1941 года. Линия фронта проходила в нескольких десятках километров от города, здесь формировались подразделения противовоздушной обороны, истребительные батальоны и партизанские отряды, а также велось строительство оборонительных рубежей на подступах к Москве.

Утверждение границ территорий и режимов их использования обеспечивает правовую защиту мемориалов и создает условия для их надлежащего содержания.