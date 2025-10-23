Главное учреждение культуры Зарайска отметит 60-летие

«Приглашаем вас отметить юбилей нашего любимого Дворца культуры имени Леонова, которому в этом году исполняется 60 лет. Это особенное событие для каждого жителя и гостя нашего города Зарайска», — отметили сотрудники Дворца культуры.

За шесть десятилетий своей истории Дворец культуры превратился в сердце культурной жизни Зарайска.

Для нескольких поколений жителей округа учреждение стало вторым домом, местом, где они находят друзей, развивают свои способности и приобщаются к искусству. В этих стенах хранятся многолетние традиции и создаются новые проекты. Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию Дворца культуры имени Леонова, состоится 24 октября в 18:00. Вход свободный.