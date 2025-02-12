Главгосстройнадзор проверил операции застройщиков Подмосковья на 3,5 млрд рублей

При проверке операций застройщиков Подмосковья на 3,5 миллиарда рублей в 2024 году не выявили нецелевого использования средств. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Таких результатов удалось достичь благодаря внедрению счетов эскроу и проектному финансированию объектов. Банки не только предоставляют средства на строительство, но и контролируют операции застройщиков», — подчеркнули в ведомстве.
Также в Главгосстройнадзоре добавили, что в 2024 году 97% объектов Московской области строились с применением эскроу-счетов.
Более 200 жилых домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в 2024 году. Общая площадь жилого фонда составила порядка пяти миллионов квадратных метров. Она рассчитана почти на 71 тысячу квартир.
Глав недружественных стран не пригласят на 80-ю годовщину Победы
СМИ сообщили о раке у Олега Меньшикова. Агент актера назвала эти сообщения бредом
Москвичам пообещали по-февральски холодную погоду
Горная порода обрушилась в шахте «Уралкалия» в Соликамске
Жертвами крупного пожара в Яхроме стали двое мужчин и женщина
Саратовский вице-губернатор Пивоваров ушел в отставку. Этот пост он занимал почти 9 лет
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте