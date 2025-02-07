Более 200 жилых домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в 2024 году

В прошлом году в ЕГРН внесли сведения о 215 новых многоквартирных домах в Подмосковье. Общая площадь жилого фонда составила около пяти миллионов квадратных метров и рассчитана на 70 тысяч 815 квартир.

В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили, что постановка на кадастровый учет дает новоселам возможность оформить право собственности на квартиры, зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, и не только.

В Подмосковье сроки кадастрового учета и государственной регистрации прав сокращены. Также снизилось количество решений о приостановке по регистрационным действиям, что способствует ускорению ввода в эксплуатацию важных градостроительных объектов.

За 2024 год на кадастр поставили 123 объекта социальной инфраструктуры, из них 57 школ, 45 детских садов и 21 объект здравоохранения.