Главгосстройнадзор Подмосковья получил национальную премию «Умный город»

Это единая онлайн-платформа, через которую можно быстро и удобно согласовывать строительство инженерных сетей —водопровода, газа или электричества. Сервис помогает компаниям и организациям всех уровней — от федеральных до муниципальных — проще взаимодействовать между собой.

«Мы ушли от последовательного согласования топопланов, техусловий, проектов и бумажной документации к параллельному в цифре. Что это дало? Синхронизацию процессов и сокращение получения согласований с 12 месяцев до 14 дней», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Пилотный проект уже работает вместе с «Мособлгазом» и показывает отличные результаты: из 4,3 тысячи поданных заявок на согласование топографических планов, 63% получили одобрение с первой попытки.

Присоединиться к сервису можно через региональный портал госуслуг — достаточно подписать соглашение, пройти короткое обучение и начать работу.