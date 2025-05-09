Главгосстройнадзор поделился историей сотрудника, принимавшего участие в СВО

В преддверии празднования 80-летия Победы первый заместитель руководителя Главгосстройнадзора МО Тамерлан Алборов поздравил коллегу Асифа Алиева. Тот пришел на должность аналитика в январе 2022 года и уже в сентябре отправился защищать Родину. Об этом передали в пресс-службе организации.

«С самого начала моего призыва на службу Главгосстройнадзор оказал мне неоценимую поддержку — подарили дрон и тепловизор. А также помогли с финансированием, благодаря которому я смог закупить необходимое обмундирование», — поделился Алиев.

Бойцу передали подарки от министра правительства МО по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна. В их числе был сертификат на отдых в «Здравнице». Место и даты путевки можно будет выбрать в течение двух лет. Ранее Алиева удостоили медали к 30-летию ведомства. Он выразил большую благодарность коллегам за внимание и заботу.

В Главгосстройнадзоре рассказали, что служба на СВО оказалась для бойца нелегкой, особенно на передовой. Мужчина прошел путь от обычного связиста до гранатометчика.

Как и Алиев, тысячи молодых специалистов оставили рабочие кабинеты и ушли воевать. Поэтому накануне 9 мая в ведомстве вспомнили не только о подвигах участников ВОВ, но и о стойкости и мужестве тех, кто защищает нашу страну сейчас.

Асиф пожелал участникам боевых действий скорее вернуться домой и увидеть близких.