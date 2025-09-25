Главе центра имени А. И. Мещерякова присвоят звание почетного жителя Подмосковья

Депутаты Московской областной думы рассмотрели ходатайство о присвоении директору Семейного центра имени А. И. Мещерякова Галине Епифановой звания «Почетный гражданин Московской области».

Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что именно благодаря ее многолетней работе в регионе появилось уникальное учреждение мирового уровня.

«Это место, где дети и молодые люди с нарушениями зрения и слуха получают путевку в жизнь. Галина Константиновна создала целую систему — от дошкольного обучения до профессиональной подготовки, давая своим воспитанникам самое главное: уверенность в себе и возможность быть нужными обществу», — подчеркнул председатель Московской областной думы.

Он напомнил, что в центре ранее началась реабилитация бойцов специальной военной операции, которые получили ранения на фронте. Для них разработали программы и создали все необходимые условия.

«Присвоение Галине Константиновне почетного звания — это наша общая признательность за ее огромный труд, самая искренняя благодарность за каждый спасенный талант, за каждую обретенную надежду», — подчеркнул Брынцалов.

Парламентарии поддержали кандидатуру Епифановой.

Ее заслуги были отмечены различными наградами.