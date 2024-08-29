Глава Жуковского вручил выпускникам школ медали «За особые успехи в учении»

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

Ежегодный бал медалистов прошел во дворце культуры городского округа Жуковский. Глава Борис Аубакиров вручил выпускникам общеобразовательных учреждений медали «За особые успехи в учении».

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров и его заместитель — начальник городского управления образования Ольга Алферова вручили 107 выпускникам аттестат с отличием. Из них золотые медали получили 63 человека и 44 — серебряные.

«Дорогие выпускники, еще раз поздравляю вас с получением медали „За особые успехи в учении“. Вы проявили себя, как талантливые и усердные ученики, проделали огромную работу. Но это только самое начало вашего большого и увлекательного пути. Уверен, что в ближайшем будущем вы приумножите накопленный за годы учебы в школе интеллектуальный, творческий и спортивный потенциал. Я искренне надеюсь, что вы воплотите свои самые заветные мечты в реальность», — сказал напутственные слова Борис Аубакиров.

Благодарственные письма также получили родители выпускников. Борис Аубакиров пообщался с ребятами и ответил на их вопросы после торжественной части.

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