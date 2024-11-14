Глава Жуковского вручил первые паспорта еще 10 школьникам

Торжественная церемония вручения главного документа гражданина России прошла во дворце культуры в Жуковском. На мероприятие пришли родители и близкие школьников.
С важным в жизни событием ребят поздравил глава городского округа Борис Аубакиров. Он рассказал, что старается не пропускать ни одной церемонии вручения паспортов молодым жителям Жуковского. Такие мероприятия в городском округе проходят ежемесячно.
Одна из участниц церемонии Анастасия Лазарева поделилась своими впечатлениями. «Эмоции у меня прямо зашкаливают. Я очень рада и одновременно все-таки немножко — раньше я была маленькой, а сейчас в осознанном возрасте получила паспорт», — рассказала девушка.
Анастасия Лазарева учится в восьмом классе и мечтает стать фотографом. Пока правильно ставить свет и выбирать ракурс пробует на родных и друзьях. А еще она с нетерпением ждет следующего лета, чтобы устроится на работу. Теперь, после получения паспорта, такая возможность у нее есть. Первую зарплату школьница собирается отложить на покупку фотоаппарата.
Вместе с паспортом ребята получили подарки — обложку для документа и Конституцию Российской Федерации.