Глава Жуковского вручил первые паспорта еще 10 школьникам

Торжественная церемония вручения главного документа гражданина России прошла во дворце культуры в Жуковском. На мероприятие пришли родители и близкие школьников.

С важным в жизни событием ребят поздравил глава городского округа Борис Аубакиров. Он рассказал, что старается не пропускать ни одной церемонии вручения паспортов молодым жителям Жуковского. Такие мероприятия в городском округе проходят ежемесячно.

Одна из участниц церемонии Анастасия Лазарева поделилась своими впечатлениями. «Эмоции у меня прямо зашкаливают. Я очень рада и одновременно все-таки немножко — раньше я была маленькой, а сейчас в осознанном возрасте получила паспорт», — рассказала девушка.