Глава Жуковского вручил орден Мужества матери погибшего бойца СВО

Павел Шкляев пошел на службу по контракту два года назад. Он служил военным разведчиком.

Житель Жуковского погиб 18 ноября 2023 года под Авдеевкой. Павлу было всего 22 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении долга, его наградили орденом Мужества посмертно.

Встречу с матерью героя провел глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

«В ходе встречи пообщались на различные темы. Мы со своей стороны всегда готовы оказать необходимую помощь. От всего сердца выражаю благодарность Людмиле Аркадьевне, которая вырастила настоящего героя. Героя, который отстаивал интересы нашей страны на линии боевого соприкосновения. Память о наших бойцах, таких как Павел, всегда будет в людских сердцах и останется для нас примером мужества, чести, героизма и любви к Родине», — сказал Борис Аубакиров.

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