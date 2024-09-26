Глава Жуковского проведет встречу с жителями в местном ДК 27 сентября
Встреча в формате выездной администрации пройдет в фойе Дворца культуры в Жуковском. Жители смогут задать вопросы главе муниципалитета и другим специалистам администрации.
В мероприятии поучаствуют глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров, его заместители, сотрудники администрации, представители управляющих компаний и других структур.
Жителей будут ждать в фойе ДК на улице Фрунзе 27 сентября. Каждый желающий сможет задать свой вопрос или оставить письменное заявление.
Старт встречи в 17:00.
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