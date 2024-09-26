Глава Жуковского проведет встречу с жителями в местном ДК 27 сентября

Встреча в формате выездной администрации пройдет в фойе Дворца культуры в Жуковском. Жители смогут задать вопросы главе муниципалитета и другим специалистам администрации.

В мероприятии поучаствуют глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров, его заместители, сотрудники администрации, представители управляющих компаний и других структур.

Жителей будут ждать в фойе ДК на улице Фрунзе 27 сентября. Каждый желающий сможет задать свой вопрос или оставить письменное заявление.

Старт встречи в 17:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».