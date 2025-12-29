Глава Жуковского поздравил с наступающими праздниками ветерана ВОВ

Андроник Пак лично поздравил Марию Анисимовну и передал поздравления с грядущими праздниками. Ветеран получила памятные сувениры и слова благодарности в рамках благотворительной акции «С Новым годом, ветеран».

«Пусть новый год подарит ей много светлых, теплых и радостных дней! В эти праздничные дни хочется сказать спасибо всем, кто внес свой вклад в историю нашего города и посвятил жизнь служению Родине», — сообщил Андроник Пак.

Марии Сердюк недавно исполнилось 103 года. Среди ключевых этапов боевого пути — сражения под Сталинградом и Курском, операция по форсированию Днепра, победы на Восточном фронте вплоть до падения столицы Третьего рейха. Заслуги Марии Сердюк отмечены множеством наград, среди которых ордена Отечественной войны второй степени и Александра Невского, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Праги» и «За взятие Берлина».