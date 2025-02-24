Глава Жуковского наградил лучших спортсменов клуба единоборств «Пересвет»

Глава муниципалитета Борис Аубакиров провел встречу с юными спортсменами, которые занимаются в клубе единоборств «Пересвет». Он поздравил ребят, занявших первые места в дисциплинах «грэпплинг», «джиу-джитсу» и «боевое самбо».

Борис Аубакиров побеседовал с воспитанниками клуба единоборств «Пересвет» и их тренерами Алексеем Хаустовым и Денисом Макаровым.

Отметим, что в прошлом году юная спортсменка Алиса Голубь завоевала первое место на первенстве мира по грэпплингу, а также второе место на первенстве Европы и первенстве России по грэпплингу и третье место на первенстве России по джиу-джитсу. Еще один подопечный клуба единоборств «Пересвет» удостоился третьего места на первенстве Европы по грэпплингу и третьего места на первенстве России по джиу-джитсу.

Бронзовую медаль на первенстве России по грэпплингу завоевал Артемий Горишний. Он также выиграл золото на первенстве Центрального федерального округа по грэпплингу. Юный борец Денис Хаустов стал победителем первенства России по боевому самбо, занял первое место на Кубке мира по боевому самбо среди клубных команд и первое место на всероссийском турнире по боевому самбо.

Почетное третье место завоевал на первенстве Центрального федерального округа по грэпплингу Виктор Горишний. А Михаил Осташенков и Вано Григорян выиграли первые места на Кубке России по боевому самбо.

Напомним, что в Жуковском 23 февраля состоялся открытый областной детско-юношеский турнир по самбо среди юношей 2009–2014 годов рождения. Его посвятили Дню Защитника Отечества.